POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Dorsten

Am Mittwoch oder Donnerstag entwendeten unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Ellerbruchstraße im Stadtteil Hervest. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Herten

Am frühen Mittwochabend gelangten unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Kaiserstraße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute und entwendeten einen Laptop und Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In der Nacht zu Mittwoch hebelten Unbekannte die Tür zu einer Werkstatt an der Bochumer Straße auf. Zuvor wurde eine Hauseingangstür aufgehebelt, um bis zur Werkstatttür zu gelangen. Die Täter entwendeten Smartphones und Laptops. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich erneut unbekannte Täter Zutritt zu einer Schule an der Bochumer Straße. Am vergangenen Wochenende hatte es bereits einen Einbruch in die Schule gegeben. Entwendet wurden ein Radio und Schreibmaterial. Die Täter durchsuchten zahlreiche Schränke nach Beute.

Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

