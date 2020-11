Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Montag, 02. November 2020, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 04. November 2020, 06.30 Uhr, kam es in der Straße An der Strohriede auf einem Parkplatz zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen CLP-SD 228 von einem BMW 120d. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 04. November 2020, gegen 07.50 Uhr, kam es in der Große Straße in Höhe der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta beabsichtigte von der Große Straße nach links in die Cloppenburger Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 10-jährigen Fahrradfahrer aus Cappeln, welcher den Radweg entlang der Große Straße befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß, wobei der 10-Jährige leicht verletzt wurde.

