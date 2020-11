Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel- Diebstahl einer Handtasche

Am Dienstag, den 03. November 2020, gegen 12.23 Uhr kam es in der Hauptstraße, in Höhe des Barßeler Hafens zum Diebstahl einer Umhängetasche. Ein 26-jähriger Saterländer befand sich zum Tatzeitpunkt fußläufig auf dem dortigen Gehweg in Richtung Ortsmitte. Plötzlich bemerkte er, wie ihm ein vorbeifahrender Fahrradfahrer die Umhängetasche von der Schulter zog und anschließend in Richtung Barßel flüchtete. Der männliche Täter war schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Brand in einer Maishalle

Am Dienstag, den 03.November 2020, gegen 07.40 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache Mais in einer Lagerhalle in Brand. Das Feuer wurde durch die freiwillige Feuerwehr Gehlenberg, die mit 10 Kameraden vor Ort waren, gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Barßel/ Harkebrügge- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, den 01.November 2020, gegen 17.00 Uhr und Montag, den 02.November 2020, um 13.00 Uhr kam es vor dem Gasthaus an der Bismarckstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein,-/Ausparken ein Werbeschild des dortigen Gasthauses. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 03.November 2020, zwischen 10.35 Uhr und 10.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem LKW mit der Aufschrift "Bünting" gegen einen Gartenzaun an der Straße "Dät Haartje" und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Zaun entstand Sachschaden in zurzeit unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) in Verbindung zu setzen.

