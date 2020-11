Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 30. Oktober 2020, zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr, kam es in der Straße Holthöge zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen braunen Mag. Suzuki Swift, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Der PKW war auf einem Seitenstreifen in der Straße Holthöge kurz vor der Einmündung der Waldstraße abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-924700) entgegen.

Cloppenburg- Versuchter Einbruch in Kinder- und Jugendeinrichtung

Zwischen Freitag, 30. Oktober 2020, 12.00 Uhr, und Dienstag, 03. November 2020, 11.20 Uhr, kam es in der Eschstraße auf dem Markplatz zu einem versuchten Einbruch. Ein unbekannter Täter versuchte ein Fenster einer dortigen Kinder- und Jugendeinrichtung aufzuhebeln, wodurch das Fenster beschädigt wurde. In die Einrichtung gelangte der Täter nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Versuchter Einbruch in PKW

Zwischen Freitag, 30. Oktober 2020, 20.00 Uhr, und Dienstag, 03. November 2020, 12.00 Uhr, kam es in der Straße Ostring zu einem versuchten Einbruch in einen PKW. Ein bisher unbekannter Täter versuchte ein Fenster eines MCC Smart aufzuhebeln. Dieses misslang dem Täter, sodass es zu keinem Eindringen in den PKW kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg/ Emstekerfeld- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 03. November 2020, gegen 20.05 Uhr, kam es in der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg fuhr an einem, auf seiner Fahrspur geparkten Transporter, vorbei und übersah dabei den entgegenkommenden PKW eines 75-jährigen Fahrers aus Garrel. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 75-Jährige als auch seine 79-jährige Beifahrerin aus Garrel leicht verletzt wurden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 10500 Euro geschätzt.

