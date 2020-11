Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Visbek- Diebstahl eines Pedelec

Von Samstag, 31. Oktober 2020, 21.00 Uhr bis Sonntag 01.11.2020, 09.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Tennisplatz, ein schwarzes Pedelec des Herstellers Hansa, Alu City. Das Fahrrad war mittels Bügelschloss verschlossen vor dem Restaurant "Eduards Burg" abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 899,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Visbek entgegen, Tel.: 04445-95047-0.

Lohne- PKW beschädigt und Kennzeichen entwendet

Zwischen Montag, 02. November 2020, 20.00 Uhr, und Dienstag, 03. November 2020, 09.30 Uhr, kam es in der Straße Apfelweg zu einer Sachbeschädigung sowie zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete das Kennzeichen VEC-ON 92 von einem grauen Audi TT. Zudem zerkratzte der Täter den Lack des PKW, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-8084460) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 02. November 2020, 19.00 Uhr, und Dienstag, 03. November 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Straße Alte Carum Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen BMW 114i, welcher vor einem Wohnhaus an der Straße geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Dinklage- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 03. November 2020, gegen 09.07 Uhr, kam es in der Burgstraße in Höhe der Straße Schützenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Sattelzuggespanns wendete an der Örtlichkeit und fuhr dabei über eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Metallpfosten mit einem Verkehrszeichen zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt. Bei der Zugmaschine soll es sich eine weiße Sattelzugmaschine des Herstellers DAF mit einem ausländischen Kennzeichen gehandelt haben. Mitgeführt wurde ein grauer Sattelauflieger (Planenverdeck). Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 02. November 2020, 22.00 Uhr, und Dienstag, 03. November 2020, 14.15 Uhr, kam es in der Straße Am Tiefen Weg auf Höhe eines dortigen Spielplatzes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen vor dem Spielplatz am Straßenrand geparkten Opel Tigra, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein LKW im Bereich der Unfallörtlichkeit gewendet haben. Ob der Fahrer des LKW den Schaden verursacht haben könnte, ist derzeit unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) in Verbindung zu setzen.

