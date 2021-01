Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - VW Golf angefahren und beschädigt

Hagen a.T.W. (ots)

In der Straße "Zum Erikasee" beging ein unbekannter Autofahrer am Sonntagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 06.45 und 07.15 Uhr gegen einen in Höhe der Hausnummer 11 abgestellten grauen VW Golf und verursachte an der vorderen Stoßstange und dem linken Frontscheinwerfer einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Autofahrer, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

