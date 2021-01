Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Unfallflucht in Wittlage

Bad Essen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagvormittag und Freitagmorgen kam es in der Bahnhofstraße zu einer Unfallflucht. Eine unbekannte Person fuhr mit ihrem Fahrzeug an der Ecke zur Straße Im Kamp gegen eine niedrige Grundstücksmauer und beschädigte diese ganz erheblich. Danach stieg der Verursacher offensichtlich noch aus seinem Gefährt und räumte die Trümmerteile zur Seite. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei unter 05471/9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell