Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch ins Gelände des städtischen Bauhofs

LautereckenLauterecken (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum vom 10.12.2020 gegen 16:30 Uhr bis zum 11.12.2020 gegen 07:30 Uhr durch Aufhebeln einer Zugangstür Zutritt zum städtischen Bauhof in der Bahnhofstraße in Lauterecken. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde u.a. eine neuwertige Akku-Säge, ein Akku-Schlagschrauber als auch zwei Ratschen-Sätze entwendet. Die exakte Schadenshöhe liegt aktuell noch nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizeidienststelle in Lauterecken bittet unter der Telefonnummer 06382 9110 um Hinweise. |pilek

