POL-MK: Die Polizei hatte ein verhältnismäßig ruhiges Weihnachtsfest. Hier die Zusammenfassung der Ereignisse.

Die Polizei des Märkischen Kreises kann von einem ruhigen Weihnachtsfest 2020 sprechen.

Die Polizisten erledigten vom 24.12.2020, 12 Uhr, bis 27.12.2020, 6 Uhr, 577 Einsätze.

Hiervon waren lediglich drei mit Corona Bezug.

In Iserlohn sollte am 25.12.2020 eine größere Weihnachtsfeier im Bereich der Innenstadt gefeiert werden. Hier wurde lediglich ein Gespräch geführt und es konnten keine Verstöße festgestellt werden.

In Lüdenscheid wurde am 26.12.2020 an der Sauerfelder Straße in einem Bistro mehrere Personen gemeldet. Hier unterstützten die Polizisten das Ordnungsamt und diese erstatteten gegen die fünf anwesenden Personen Anzeigen. Am frühen 27.12.2020 wurde an der Altener Straße erhebliche Partylärm (gemeldet, hier hatten die Polizisten jedoch keine Feststellungen.

Hier die Zusammenfassung der Ereignisse der Polizei des Märkischen Kreises für die Zeit vom 24.12.2020 bis zum Sonntag, 27.12.202 15 Uhr.

Balve Am Heiligenabend, gegen 12 Uhr, kam es in der Wohnung einer 69-jährigen Frau in der Akazienstraße zum Ausbruch eines Brandes. Vermutlich durch eine Mikrowelle ausgelöst, musste eine 26 jährige Frau vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt werden, nachdem der Brand gelöscht wurde. Der Brand wurde selbständig gelöscht, es entstand kein Gebäudeschaden.

Menden Am Heimkerweg kamen die Einbrecher am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2020, in der Zeit von 14:30 Uhr- 21:30 Uhr) durch den Keller in ein Haus und durchsuchten die Wohnungen und Behältnisse. Die Einbrecher ließen nach ersten Angaben Schmuck mitgehen. Sie hinterließen in den Wohnungen des Hauses einen nicht unerheblichen Sachschaden. Ebenfalls am 26.12.2020, in der Zeit von 13 Uhr - 20 Uhr, nutzten Einbrecher die Abwesenheit eines Wohnungseigentümers am Hombergskamp aus. Hier brachen sie ein, durchsuchten Schränke, Schubladen und Behältnisse und stahlen persönliche Gegenstände. Es entstand Sachschaden. Am ersten Weihnachtsfeiertag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung am Bieberblick ein. (Tatzeit: 15 Uhr - 22 Uhr). Sie nutzten ein auf Kipp stehendes Fenster zum Einsteigen um im Anschluss daran die Räumlichkeiten und Behältnisse zu durchsuchen. Sie nahmen Bargeld, Schmuck, eine Sony PS 5 und weitere persönliche Gegenstände mit. Die Einbrecher hinterließen zudem Sachschaden. Am Heiligabend waren die Einbrecher in der Zeit von 15 Uhr - 20:35 Uhr an einer Wohnung am Holzer Weg erfolgreich. Sie hebelten ein Fenster auf, stiegen ein und durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen nahmen die Einbrecher Schmuck mit. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Nachrodt-Wiblingwerde Am Heiligenabend, in der Zeit von 18 Uhr - 21 Uhr, brachen unbekannte Täter durch Aufhebeln der Haustür in ein Haus an der Kirchstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Die Täter nahmen u.a. diverse Schallplatten mit und hinterließen im Haus einen nicht unerheblichen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes nimmt die Polizei in Altena entgegen. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Iserlohn An der Barbarastraße/Am Postufer wurde am gestrigen 2. Weihnachtsfeiertag gegen 10:30 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aufgehebelt und Zigarettenschachteln in unbekannter Höhe entwendet hatten. An der Woestestraße brachen Einbrecher am Heiligenabend in der Zeit von 15 Uhr - 21 Uhr in ein dortiges Haus ein. Die Täter durchsuchten das Haus und diverse Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter hinterließen Sachschaden. An der Rahlenbeckallee waren die Täter im gleichen Tatzeitraum unterwegs. Auch hier wurde die Abwesenheit der Eigentümer zu einem Einbruch ausgenutzt. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie nahmen persönliche Gegenstände der Geschädigten mit. Bereits am 23.12.2020, in der Zeit von 12 Uhr - 22 Uhr, brachen Einbrecher in eine Wohnung an der Brüderstraße ein. Sie hinterließen Sachschaden und nahmen persönliche Gegenstände mit. Am Bömbergring waren die dreisten Einbrecher noch frecher, sie warfen am 26.12.2020, gegen 14:20 Uhr, mit einem Stein die Terrassentür ein und wollten einbrechen. Bei Erkennen des bis dahin schlafenden Geschädigten flüchteten die Täter bislang unerkannt. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Einbrüchen nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. VW Transporter gestohlen Am 2. Weihnachtsfeiertag stellte ein Iserlohner fest, dass man seinen an der Nußbergstraße abgestellten grauen VW Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen MK-GM 2594 in der Zeit vom Heiligenabend bis zum 26.12.2020, 17 Uhr gestohlen hatte. Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt ebenfalls die Polizei in Iserlohn entgegen.

Lüdenscheid Polizisten am Heiligenabend erfolgreich. Gegen 03:45 Uhr konnten die Lüdenscheider Polizisten zwei Einbrecher auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Fast Food Restaurant an der Kölner Straße vorläufig festnehmen. Der 37 jährige Kosovare und sein 40 jähriger serbischer Komplize waren gerade dabei, den dortigen Tresor aufzuflexen. Nach der Festnahme wurden sie der Polizeiwache zugeführt und am Weihnachten dem zuständigen Amtsrichter vorgeführt. Dieser hatte jedoch keine Geschenke an di beiden Einbrecher zu verteilen und ordnete die Untersuchungshaft an. Schönes Geschenk für an die Lüdenscheider Polizei. Einbruch angezeigt Am 23.12.2020 reichten Einbrechern 10 Minuten aus (14:55 Uhr -15:05 Uhr), um ein Schlafzimmerfenster einer Wohnung an der Glatzer Straße aufzuhebeln. Die Täter durchsuchten das Schlafzimmer fanden aber augenscheinlich keine ansprechende Beute. Sie hinterließen Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. An der Werdohler Straße beschädigten unbekannte Täter einen dort abgestellten Mercedes Benz. Sie beschädigten den Außenspiegel und stahlen das Kunststoffgehäuse (Tatzeit: 25.12./26.12.). An der Hardenbergstraße hatten unbekannte Diebe bereits in der Nacht zum 23.12.2020 einen braunen Ford Transit geknackt und diverse Werkzeuge aus dem Fahrzeug gestohlen.

Kierspe Am Heiligenabend, gegen 20 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße die Scheibe eines dortigen Getränkehändlers eingeworfen. Die Täter betraten das Geschäft, zerstörten diverse Glasscheiben und stahlen eine bisher unbestimmte Anzahl an Zigaretten. Es entstand erheblicher Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. An der Friedrich-Ebert-Straße beschädigten unbekannte einen dort abgestellten blauen VW Polo an der Seitenscheibe (Tatzeitraum die Weihnachtsfeiertage). Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Meinerzhagen erbeten.

Hemer In der Nacht vom 23.12. zum 24.12. wurde in das Vereinsheim des Fußballvereins am Apricker Weg eingebrohen. Die Einbrecher hebelten die Schränke auf und stahlen Bargeld und Süßigkeiten. Sie hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Herscheid An der Plettenberger Straße scheiterten Einbrecher am 1. Weihnachtstag in der Zeit von 10 Uhr - 20 Uhr. Die Haustür des Hauses hielt dem Ansinnen der Einbrecher stand und die Täter gelangten nicht in Gebäudeinnere. Sie hinterließen Sachschaden.

Plettenberg An der Elsenmühle brachen unbekannte Vandalen in das nicht mehr genutzte ehemalige Fußballvereinsheim ein, traten Türen aus den Angeln, hebelten Fenster auf und hinterließen einen großen Sachschaden. Dieser Einbruch wurde am 2. Weihnachtsfeiertag festgestellt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Plettenberg erbeten.

