POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Radfahrer auf B9 unterwegs

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten gestern am späten Abend (21.06.2020, 23.30 Uhr) zwei Radfahrer auf dem Standstreifen der B9 in Höhe Anschluss Rehhütte. Als die Polizeibeamten die Radfahrer antrafen, hatten sie bereits die Abfahrt Maudach erreicht. Bei der Kontrolle erklärten die beiden 19-Jährigen, dass sie auf dem kürzesten Weg nach Mannheim wollten. Dies geht natürlich nicht! Um eine weitere Gefährdung des Straßenverkehrs und auch für die beiden jungen Männer auszuschließen, wurden sie und ihre Fahrräder kurzerhand in den Polizeibus geladen und von der B9 weggebracht.

Hinweis Ihrer Polizei: Autobahnen und Kraftfahrstraßen dürfen nur mit Kraftfahrzeugen benutzt werden, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt (§ 18 StVO). Für Fahrräder ist die Nutzung untersagt.

