POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Ergebnis von Verkehrskontrollen auf der Autobahn

Bei den Verkehrskontrollen am 20.06.2020 auf unseren Autobahnen hatten die Polizeibeamten der Polizeiautobahn ihren Fokus insbesondere auf die Einhaltung der Geschwindigkeit und der Überholverbote. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf dem Baustellenbereich der A6. Insgesamt kam es hier zu 15 Überhol- und zwei Geschwindigkeitsverstößen. Daneben mussten drei Bußgeldverfahren wegen Telefon¬ieren am Steuer während der Fahrt ohne Benut¬zung einer Frei¬sprech¬anlage, drei Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen an Autos eingeleitet und zwei Verwarnungen wegen des Nichtanlegens des Erforderlichen Sicherheitsgurts ausgesprochen werden.

