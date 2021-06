Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Geldautomat aufgebrochen

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 23:00 Uhr, wurde die Polizei zum Riga-Ring gerufen. Ein Zeuge hatte vier maskierte Männer beobachtet die offensichtlich Geldkassetten in ein Auto luden und dann mit hoher Geschwindigkeit flüchteten. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug blieb ohne Erfolg. Die unbekannten Täter hatten in der Fußgängerpassage des Riga-Ring Centers die Tür zum Technikraum des dort aufgestellten Geldautomaten aufgebrochen. So gelangten sie an die Rückseite des Automaten, die von ihnen gewaltsam geöffnet wurde. So konnten die Diebe die Geldkassetten entnehmen und fliehen. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi RS 4 Avant mit einem Berliner Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

