Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Joint auf Spielplatz geraucht

Kaiserslautern (ots)

Eine Gruppe junger Leute ist einer Polizeistreife am Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz in der Kanalstraße aufgefallen. Als die Beamten auf die Gruppe zuliefen, um sie zu kontrollieren, stieg ihnen Cannabis-Geruch in die Nase.

Neben der Überprüfung der Personalien wurden die jungen Männer und eine Frau auch durchsucht. Dabei wurde in der Tasche der 18-jährigen Frau eine kleine Menge Marihuana gefunden. Darauf angesprochen, äußerte sie spontan, unmittelbar vor der Kontrolle einen Joint geraucht zu haben.

Das Rauschgift wurde sichergestellt und gegen die 18-Jährige ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell