Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizisten beleidigt und Parolen skandiert

Kaiserslautern (ots)

Weil er verbotene Parolen skandierte und Polizeibeamte beleidigte, hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagabend eine Strafanzeige eingehandelt. Die Polizisten waren gerade in der Burgstraße mit Personenkontrollen beschäftigt, als der Mann an der Bushaltestelle mehrmals herumgrölte. Als er aufgefordert wurde, sein Verhalten zu ändern, wurden seine Äußerungen noch ausfälliger und beleidigender.

Wegen seines aggressiven Verhaltens und seiner drohenden Haltung den Beamten gegenüber wurde der Mann aus Gründen der Eigensicherung gefesselt. Unter Alkoholeinfluss stand der 18-Jährige - laut Schnelltest - zwar nicht, bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Einsatzkräfte allerdings ein Tütchen mit einer geringen Menge eines Betäubungsmittels. Dieses wurde sichergestellt.

Auf den bereits amtsbekannten Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

