Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Ein 39-Jähriger ist am Dienstagabend im Stadtpark mit mehreren Personen in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ihm ein Unbekannter mehrfach ins Gesicht. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Schläger flüchtete. Dem Geschädigten ist er vom Sehen her bekannt. Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß und von sportlicher Statur. Zeugen, die den Vorfall kurz nach 20.30 Uhr im Bereich der Pirmasenser Straße beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell