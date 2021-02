Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Zwölfjähriger übersieht Bus

Kaiserslautern (ots)

Ein Zwölfjähriger ist am Dienstag in der Talstraße mit einem Linienbus kollidiert. Der Junge fuhr mit seinem Tretroller durch den Heideweg. An der Einmündung Talstraße / Heidestraße erkannte er einen herannahenden Bus zu spät. Der Junge versuchte zu bremsen, verlor aber die Kontrolle über den Tretroller und krachte in eine Seite des Busses. Auch das Bremsmanöver des Busfahrers reichte nicht mehr aus, um den Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Unfall wurde das Kind und im Bus ein Fahrgast verletzt. Der Zwölfjährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell