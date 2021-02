Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin von eigenem Pkw überrollt

Kaiserslautern (ots)

Eine 70-Jährige Autofahrerin ist am Dienstag in Erfenbach von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Die Frau hielt am Vormittag an einem Briefkasten in der Siegelbacherstraße an, um Post einzuwerfen. Sie stieg aus und ließ den Wagen stehen. Weil die Automatik des Pkw nicht in Parkstellung stand, machte sich das Fahrzeug selbstständig. Der Wagen rollte los und gegen eine Mauer. Beim Versuch, den Wagen aufzuhalten, stürzte die Seniorin. Das Auto überrollte ihre Beine. Wie durch ein Wunder erlitt sie keine Verletzungen. Sanitäter kümmerten sich um die Frau. Ein Rettungswagen und die Feuerwehr waren im Einsatz. Der Unfallschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell