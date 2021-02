Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen wegen Widerstand und Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei unterstützte am Dienstagnachmittag am Fackelrondell einen Einsatz der Ordnungsbehörde. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wollten gegen 16 Uhr eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener kontrollieren. Personen aus der Gruppe hatten gegen aktuelle Regelungen der Corona-Bekämpfungsverordnung verstoßen. Noch vor der Kontrolle durch die Ordnungsbehörde flüchteten einige Personen. Vier junge Erwachsene konnten angehalten werden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen verweigerten zwei Personen ihre Personalienfeststellung, eine davonleistete bei der Durchsetzung der Maßnahme Widerstand gegen die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde, die dabei zum Teil nicht unerheblich verletzt wurden. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Ihn erwartete eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann erstattete seinerseits Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen einen Ordnungsbeamten der Stadtverwaltung. Die Ermittlungen dauern an. |erf

