POL-PPWP: Transporter gerammt und weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist am Dienstag aus der Augustastraße gemeldet worden. Demnach wurde gegen 10.30 Uhr das geparkte Fahrzeug einer Post-Zustellerin von einem anderen Wagen im Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher fuhr jedoch, ohne anzuhalten, einfach weiter.

Zeugen sprachen die Postbotin auf den Unfall an. Sie hatten einen weißen Transporter beobachtet, der auf seinem Weg in Fahrtrichtung Fabrikstraße das Post-Fahrzeug, das in einer Parkbucht abgestellt war, touchierte. Obwohl dabei Sachschaden entstand, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Am Post-Fahrzeug blieben Schäden am Außenspiegel sowie am vorderen Kotflügel zurück. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Die Postbotin meldete den Unfall der Polizei. Sie selbst konnte jedoch keine Hinweise auf den Unfallverursacher geben und leider auch die Namen der Zeugen nicht nennen. Die Polizei bittet deshalb die Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

