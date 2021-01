Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Fahrzeuganhänger geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand - Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim: (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr geriet in der Wildbader Straße ein Fahrzeuganhänger in Brand. Mit einem Löschzug der Feuerwache Mannheim-Süd war es der Feuerwehr schnell gelungen, den brennenden Anhänger zu löschen. Ein Zeuge war auf das Feuer in der Nähe der Sportanlage aufmerksam geworden und hatte unverzüglich den Notruf verständigt. Weder zur Brandursache noch über die Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit Erkenntnisse vor. Der Besitzer des Fahrzeuganhängers, der dort vermutlich unberechtigt zur Entsorgung abgestellt worden war, konnte bislang auch nicht ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell