Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefundene EC-Karte zum Einkaufen benutzt

Kaiserslautern (ots)

Stutzig geworden ist ein Mann aus Kaiserslautern, als er am Montag sein Bankkonto überprüfte: Seit dem Wochenende waren mehrmals kleinere Geldbeträge von verschiedenen Tankstellen im Stadtgebiet abgebucht wurden. Der 43-Jährige konnte sich dies zunächst nicht erklären, weil er selbst weder etwas gekauft, noch die Abbuchungen veranlasst hatte.

Als der Mann der Sache auf den Grund ging, stellte er fest, dass eine seiner beiden EC-Karten verschwunden ist. Möglicherweise hatte er sie bei seinem Wochenend-Einkauf am Samstag in einem Supermarkt in der Innenstadt verloren. - Und offenbar hatte der "Finder" die Karte unberechtigt behalten und sie in den Tagen danach immer wieder zum Bezahlen seiner Einkäufe in den jeweiligen Tankstellen-Shops eingesetzt.

Die Karte wurde inzwischen gesperrt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet, um dem "unbefugten Benutzer" auf die Spur zu kommen. Auf den Unbekannten wartet ein Strafverfahren... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell