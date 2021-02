Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Festnahme in der Walltorstraße

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 18.02.21:

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Mittwochabend in der Gießener Innenstadt. Gegen 18.00 Uhr rückten mehrere Streifenwagen in der Walltorstraße an, nachdem eine Fußgängerin über eine leichte Wunde am Kinn berichtete. Andere Zeugen berichteten über schussähnliche Geräusche aus einem benachbarten Mehrfamilienhaus.

Wenig später konnte der mutmaßliche Verursacher, ein 25 - Jähriger, ausfindig gemacht werden. Er und eine weitere Person, ein 32 - Jähriger, kamen nach Aufforderung aus einer Wohnung. In der Wohnung fanden die Beamten Munition für Luftdruckwaffen und Drogen. Gegen beide deutsche Staatsangehörige wurden Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Jüngere der beiden Verdächtigen musste gleich mit in eine Haftanstalt. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass einer der beiden Tatverdächtigen offenbar mit einer Luftdruckwaffe aus der Wohnung heraus auf Passanten geschossen hatte.

Zeugen, die möglicherweise Opfer wurden bzw. Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

