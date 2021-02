POL-GI: Vorfahrt missachtet;Zusammenstoß in der Marburger Straße;LKW-Auflieger beschädigt; Bremsvorgang zu spät bemerkt;Eisbrocken von LKW gefallen;Beim Ausparken VW touchiert;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Linden: Vorfahrt missachtet

Am Montag (15.Februar) gegen 13.30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann in einem Mercedes die Großen-Lindener-Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich Breiter Weg /Wilhelmstraße geradeaus weiterzufahren. Dabei übersah der Mercedes-Fahrer offenbar einen 54-jährigen Mann aus Gießen in einem VW, der die Straße "Breiter Weg" befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß in der Marburger Straße 15.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls in der Marburger Straße. Ein 27-jähriger Mann aus Gießen in einem BMW befuhr am Montag (15.Februar) gegen 18.45 Uhr die Marburger Straße auf der Abbiegespur in Richtung Wiesecker Weg. Ein 59-jähriger Biebertaler in einem LKW kam aus einer Ausfahrt der Marburger Straße und beabsichtigte ebenso auf die Abbiegespur zu fahren. Vermutlich übersah der LKW-Fahrer den Gießener und kreuzte die Fahrbahn. Der 27-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: LKW-Auflieger beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag (12.Februar) 13.30 Uhr und Montag (15.Februar) 06.30 Uhr einen LKW-Auflieger in der Straße "Im Löchel" in Eberstadt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 22-jähriger Mann aus Gießen in einem VW und eine 20-jährige Gießenerin in einem Renault befuhren am Montag (15.Februar) gegen 15.25 Uhr die Altenburger Straße in Richtung Stadtmitte. Vermutlich bemerkte die 20-Jährige den Bremsvorgang des VW-Fahrer zu spät und es kam zum Auffahrunfallfuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B3/Staufenberg: Eisbrocken von LKW gefallen Am Dienstag (16.Februar) gegen 09.40 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Staufenberg in einem Seat die Bundesstraße 3 von Staufenberg nach Gießen. Offenbar verlor ein vorrausfahrender LKW von seiner Plane eine Eisschicht und beschädigte dabei den Seat der Staufenbergerin. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Ausparken VW touchiert

Beim Ausparken am Montag (15.Februar) gegen 18.15 Uhr in einem Parkhaus in der Industriestraße touchierte ein 50-jähriger Mann aus Gießen in einem Mercedes einen geparkten VW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: LKW nimmt PKW die Vorfahrt

Am Donnerstag (11.Februar) gegen 12.00 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau aus Lich in einem Porsche die Landstraße 3358 von Lich in Richtung Gießen. Ein unbekannter LKW-Fahrer befuhr die Landstraße 3131 von Dorf-Güll kommend und bog offenbar ohne auf die Porsche-Fahrerin zu achten nach links in Richtung Gießen ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Licherin und wich nach rechts aus. Dabei rutschte das Fahrzeug der 54-Jährigen in den Straßengraben. Der LKW-Fahrer fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Das Fahrzeug der Licherin musste durch zwei Abschleppfahrzeuge aus dem Graben geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Vermutlich handelt es sich um einen weißen LKW mit Anhänger. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Beim Vorbeifahren VW beschädigt Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Vorbeifahren zwischen Freitag (12.Februar) 20.00 Uhr und Samstag (13.Februar) 14.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Schubertstraße geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem blauen Golf zurückkam, war dieser auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

