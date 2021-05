Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Baum fällt vom Grundstück auf die Straße - PKW und Stahlzaun beschädigt

Bad Pyrmont (ots)

Bad Pyrmont. Am frühen Dienstagmorgen meldet eine Anwohnerin der Humboldtstraße einen lauten Knall. Bei einem Blick durch das Fenster ihrer Wohnung erblickt die Pyrmonterin, dass der im Vorgarten befindliche Kirschbaum auf die Straße gefallen ist. Neben den Beschädigungen am Stahlzaun der Anwohnerin ist ebenfalls ein dort abgeparkter Skoda Yeti durch das Gewicht des Baumstammes beschädigt worden. "Der Baumstamm ist direkt auf die Motorhaube des PKW gefallen, wodurch ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist" berichtet Polizeikommissar Tjark Key. Der umgefallene Baum ragte über die gesamte Fahrbahn, weswegen die Polizei in der Zeit von 08:00 - 10:00 Uhr beide Fahrspuren der Humboldtstraße sperren musste. Auch für Fußgänger und Radfahrer gab es zunächst kein Weiterkommen. Wahrscheinlich ist der Baum von mehreren Windböen in der Nacht erfasst worden, weswegen am frühen Morgen die abgebrochenen Wurzeln den Baum nicht mehr halten konnten. Durch die schnelle Arbeit der Mitarbeiter des Bauhofes Bad Pyrmont ist die Straße zeitgerecht geräumt und wieder freigegeben worden. Glück im Unglück - wäre der Baum nur 20 Minuten später auf die Straße gefallen, hätte dieser möglicherweise die Schülerinnen und Schüler auf den Weg zur Schule erwischen können. So ist es glücklicherweise zu keinem Personenschaden gekommen.

