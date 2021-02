Polizei Paderborn

POL-PB: Folgemeldung: Fund möglicher Spreng- und Brandvorrichtungen im Entsorgungszentrum Alte Schanze

Paderborn (ots)

Die möglichen Spreng- und Brandvorrichtungen im Entsorgungszentrum Alte Schanze in Paderborn-Elsen haben sich als Attrappen herausgestellt. Das stellte ein Entschärfungsexperte des nordrheinwestfälischen Landeskriminalamtes (LKA) am Nachmittag gegen 16.00 Uhr fest. Mitarbeiter des Entsorgungszentrums hatten die drei nach Stabhandgranaten aussehenden Attrappen am Vormittag in einem Container im Bereich der PKW-Rampe entdeckt und die Polizei alarmiert. Diese sperrte den Bereich bis zum Eintreffen und der Entwarnung des Experten des LKA aus Sicherheitsgründen für etwa fünf Stunden ab.

