POL-PB: Brand in Spänebunker - technischer Defekt

Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwochnachmittag (24.02., 15.55 Uhr) wurden Polizeibeamte, die im Rahmen ihrer Streifentätigkeit unterwegs waren, zufällig auf eine Rauchentwicklung im Bereich des Industriegebiets Fohling aufmerksam.

Als die Beamten Nachschau hielten, kamen ihnen in Höhe einer dortigen Tischlerei bereits mehrere Personen entgegen, die sich von dort in Sicherheit gebracht hatten, weil der Spänebunker in Brand geraten war. Glücklicherweise blieben alle dabei unverletzt. Die Feuerwehren war bereits alarmiert worden.

Die Löschzüge aus Paderborn und Schloss Neuhaus waren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Die Löschung und die Lokalisierung der Brand- bzw. Glutnester im Spänebunker gestalteten sich sehr schwierig und nahmen längere Zeit in Anspruch.

Der Einsatzort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Am heutigen Tag (25.02.) wurde der Brandort durch die Brandermittler der Kreispolizeibehörde Paderborn aufgesucht und in Augenschein genommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

Das eigentliche Tischlereigebäude wurde nicht beschädigt. Lediglich der Spänebunker und die Absauganlage wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 000 Euro.

