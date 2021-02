Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Baustoffhandel

Altenbeken/Buke (ots)

(md) Zwischen Dienstag, 23.02., 18.00 Uhr und Mittwoch, 24.02.2021 07.30 Uhr, wurde in den Ausstellungs- und Verkaufsraum einer Baustoffhandlung in der Industriestraße in Altenbeken eingebrochen.

Der oder die Täter gelangten vermutlich über den Zaun auf das Firmengelände. Hier schlugen sie ein Fenster ein, drückten den heruntergelassen Rollladen hoch und gelangten erst in das Büro und dann durch eine Zwischentür in den Verkaufsraum der Firma. Hier wurden diverse hochwertige Elektrowerkzeuge, Diamanttrennscheiben und Wasserarmaturen entwendet.

Außerdem wurde die Kasse hinter dem Verkaufstresen mit dem im Schlüsselkasten befindlichen Originalschlüssel geöffnet, hierin befand sich aber lediglich ein geringer Geldbetrag.

Im Gebäude hebelten der oder die Täter noch eine weitere Zwischentür zwischen Verkauf- und Ausstellungsraum auf, vermutlich mit aus dem Verkaufsraum stammenden Werkzeug. Dieses Werkzeug wurde neben der Tür liegend aufgefunden.

Der oder die Einbrecher transportierten das Diebesgut dann durch ein Toilettenfenster auf der Vorderseite des Gebäudes nach draußen. Dort fand die Polizei einen zurückgelassenen Industriestaubsauger, der direkt hinter einer Ausstellungstafel gegenüber dem Toilettenfenster stand.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat verdächtige Personen auf dem Firmengelände gesehen oder kann sonst Hinweise geben? Wer kann Angaben zum Diebesgut machen?

Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell