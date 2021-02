Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecfahrerin schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Hilligenbusch in Paderborn hat sich am Mittwochnachmittag eine 74-Jährige schwere Verletzungen zugezogen.

Die Frau war gegen 14.00 Uhr mit einem Pedelec in Fahrtrichtung zur Straße Am Bahneinschnitt unterwegs. Als sie an einem Ford vorbeifuhr, der kurz zuvor in gleicher Richtung am Fahrbahnrand geparkt worden war, öffnete eine 56-jährige Frau die Fahrertür, um auszusteigen.

Es kam zum Zusammenprall und die Pedelecfahrerin stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1.700 Euro.

