Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen Rad mit Kinderanhänger und Auto - eine Leichtverletzte

Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwochvormittag (24.02., 09.40 Uhr) befuhr eine 34-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem Fahrrad die Straße Am Almerfeld aus Richtung Im Schlinge kommend. An dem Rad befand sich ein Fahrradanhänger, in dem sich die beiden Kleinkinder der Frau befanden. Die 34-Jährige fuhr dann unter der Unterführung der A 33 hindurch und beabsichtigte, nach links abbiegen, um weiter in Richtung Paderborner Straße zu fahren. Während des Abbiegevorgangs kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einer aus Sicht der Radfahrerin von rechts kommenden 27-jährigen Toyota-Fahrerin aus Delbrück. Durch diese Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden; der Anhänger kippte auf die linke Seite.

Die Vorfahrt wird an dieser Einmündung (beide Fahrbahnteile tragen denselben Namen) durch die Vorschrift "Rechts-vor-Links" geregelt.

Die Radfahrerin, die einen Helm trug und leicht verletzt wurde, wurde zwecks weiterer Untersuchungen mit einem Rettungswagen in das St.-Vincenz Krankenhaus gebracht. Ihre Kinder, die vor Ort durch den ebenfalls eingesetzten Notarzt untersucht wurden, blieben unverletzt.

Die Autofahrerin blieb körperlich unverletzt, wurde aber vorsorglich in das Brüder Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell