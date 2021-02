Polizei Paderborn

POL-PB: Ladendiebstahl - ein Haftbefehl, ein Flüchtiger

Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstagnachmittag (23.02., 15.55 Uhr) wurde die Polizei über zwei Ladendiebe in einem Discountmarkt in Wewer, Wewersches Bruch, informiert. Einer der Diebe war vom Tatort geflüchtet, der zweite konnte festgehalten werden. Daraufhin wurde umgehend der Tatort durch die eingesetzten Polizeibeamten aufgesucht. Parallel dazu wurden Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen eingeleitet.

Im Einkaufsmarkt trafen die Beamten auf den 26-jährigen Tatverdächtigen, der von Mitarbeitern in den Büroräumen festgehalten wurde.

Dieser hatte zuvor gemeinsam mit dem flüchtigen, noch unbekannten Täter einen verschlossenen Tabakwarenbereich an einer unbesetzten Kasse gewaltsam geöffnet und zahlreiche Tabakprodukte daraus entnommen. Nachdem die Beute in Plastiktüten verstaut worden war, versuchte das Duo die Kassiererin abzulenken, um dann das Geschäft mit dem Diebesgut zu verlassen.

Die aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte das jedoch und lief hinter den Tätern, die mittlerweile auf dem Parkplatz waren, her.

Mehreren Mitarbeitern, die einem der Täter teils zu Fuß, teils mit dem Auto gefolgt waren, gelang es schließlich, den 26-Jährigen in Höhe eines Feldweges an der Wewerschen Bruch in der Nähe der B1 festzuhalten und zurück in den Markt zu bringen. Dem zweiten Täter gelang die Flucht. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben leider erfolglos.

Bei der Überprüfung des 26-jährigen Tatverdächtigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, konnte festgestellt werden, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der Mann wurde verhaftet.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 20-30 Jahre alt, lange dunkelblonde Haare, große und schmale Körperstatur, war zur Tatzeit mit einer Daunenjacke bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Dieb geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell