POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim-JungbuschMannheim-Jungbusch (ots)

Am Donnerstag um kurz vor 13:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer den Luisenring und wechselte von der mittleren auf die linke Fahrspur, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Aufgrund dieses Fahrmanövers war ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer gezwungen eine Gefahrenbremsung einzuleiten. Dies führte dazu, dass der hinter ihm fahrende 50-Jährige mit seinem Opel dem Mercedes auffuhr. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 9.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Laut den Aussagen der beiden Geschädigten fuhr dieser eine Limousine unbekannter Marke, vermutlich in grauer Farbe.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

