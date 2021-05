Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Straftaten

Aerzen (ots)

In der Nacht von Sonntag, 02.05.2021, auf Montag haben sich in Aerzen mehrere Straftaten ereignet. Aus einem unverschlossenen Schuppen auf dem Grundstück Osterstraße sind zwei Mountainbikes, Marke Cube, entwendet worden. Mit den Fahrrädern sind vermutlich zwei Täter zur Pöhlenstraße gefahren. Auf einem Grundstück wurde eines der beiden Mountainbikes zurück gelassen und ein anderes Mountainbike entwendet. Weiterhin ist dort ein Laptop, Marke Lenovo, Think Pad, Farbe schwarz, zurück gelassen worden. Die beiden Fahrräder sind am Morgen des 03.05.2021 auf dem Gehweg/Straßenrand des Amselweges aufgefunden worden. Der Eigentümer des Laptop konnte bisher nicht ermittelt werden. In dem Zeitraum ist eine weitere Straftat in der Königsförder Straße begangen worden. Dort wurde eine Shisha-Pfeife mit Tabak und Feuerzeug von einer überdachten Veranda entwendet. Alle Taten stehen nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zusammenhang.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Aerzen, Tel.: 05154/709880.

