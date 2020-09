Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Katalysator entwendet - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, den 02.09.2020, wurde durch unbekannte Täter der Katalysator eines Opel Astra zunächst unfachmännisch ausgebaut und im Anschluss entwendet. Der Pkw war im Tatzeitraum in der Theodor-Heuss-Straße im Neustadter Ortsteil Lachen am Fahrbahnrand geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße zu melden.

