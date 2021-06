Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Hecke in Brand gesteckt

Erwitte (ots)

Am Donnerstag, um 17:10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an die Bruchstraße gerufen. Hier brannte eine etwa 30 Meter lange Eibenhecke. Die Wehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Hecke wurde auf etwa 20 Metern beschädigt. Ein 76-jähriger Nachbar hatte mit einem Gasflämmer das Unkraut auf seiner Einfahrt beseitigt. Dabei muss das Feuer an der Hecke entstanden sein. Außer der Hecke wurde auch noch die Markise an einem Nachbarhaus durch den Funkenflug beschädigt. Hinweise auf die Gefahren solcher Aktionen wurden schon reichlich gegeben und sollten auch hinreichend bekannt sein. (lü)

