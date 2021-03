Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrt sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zweibrücken (ots)

Am 19.03.21 gegen 22.15 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus Zweibrücken in der Hofenfelsstraße in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen, als dieser gerade in seinem Fahrzeug, BMW, saß. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt parkend auf einem Parkplatz. Bei dem Mann konnte im Zuge der Kontrolle eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Des Weiteren stand dieser augenscheinlich unter aktuellem Einfluss von THC. Der Fahrtantritt mit seinem Fahrzeug wurde dem Mann folglich untersagt und die Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Des Weiteren erwartet den Mann nun aufgrund des Besitzes der geringen Menge Marihuana eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. | pizw

