Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl - Stadt Pirmasens

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 19.03.2021, gegen 14:25 Uhr, entwendete bislang unbekannter Täter, im Supermarkt in der Simter Straße, eine Packung Entrecote, sowie diverse Backwaren im Wert von ca. 12 Euro und verstaute diese in seiner Jogginghose. Beim Passieren der Kasse wurde er durch eine Verkäuferin auf den Diebstahl angesprochen, woraufhin der Täter in Richtung Charlottenstraße fußläufig flüchtete. Der Mann wird auf 25-30 Jahre geschätzt, war ca. 175 cm groß, hatte eine schlanke Figur und schulterlange, dunkle Haare. Bei der Tatausführung trug er eine dunkelblaue Jogginghose und eine rot/blaue Jacke. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell