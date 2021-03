Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Baggerschlüsseln und Baggerschaufel - Stadt Pirmasens

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag, den 18.03.2021 auf Samstag, den 19.03.2021, entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem umzäunten Gelände Am Rehpfad, Pirmasens, die Fahrzeugschlüssel eines Minibaggers und eines Dumpers, aus dem unverschlossenen Minibagger. Darüber hinaus entwendeten sie eine ca. 60 kg schwere, zum Minibagger gehörende Baggerschaufel. Schaden: ca. 400 Euro Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

