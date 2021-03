Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Am 19.03.21 kurz nach 12.00 Uhr wurde in der Homburger Straße in Zweibrücken ein 60-jähriger Mann als Fahrer seines grauen Opel Corsa einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen konnte und derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den Fahrer erwartet von daher nun eine Strafanzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis. | pizw

