Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Brand einer Mülltonne - Polizei sucht Zeugen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am Samstag (12.12.2020) ist es in der Wittekstraße zu dem Brand einer Mülltonne gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Anwohner gegen 15:15 Uhr eine Rauchentwicklung aus einer Mülltonne unter einem Carport.

Durch das umsichtige und schnelle Handeln einer Pinnebergerin konnte die Tonne sofort unter dem Carport herausgezogen werden, so dass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Die Flammen hätten sich durchaus auf das Carport sowie auf die angrenzende Doppelhaushälfte ausdehnen können und hätten durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Personen waren zu keinem Zeitpunkt nicht in Gefahr.

Die Polizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Zeit zwischen 14:40 Uhr und 15:15 Uhr verdächtige Personen in der Wittekstraße gesehen haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell