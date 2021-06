Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Effeln - Zusammenstoß (Korrekturmeldung)

Anröchte (ots)

Am Freitag, um 08:00 Uhr, kam es auf der Straße Lange Wenne zwischen Effeln und Altenrüthen zu einem Unfall. Durch einen Verständnisfehler war die Meldung vom vergangenen Freitag durcheinander geraten. Entgegen des ersten Berichts fuhr die 39-jährige Frau aus Anröchte in Richtung Altenrüthen und kam in den Gegenverkehr. Der 24-jährige Autofahrer aus Rüthen kam aus Richtung Altenrüthen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und um entsprechende Korrekturen in den Medien. (lü)

