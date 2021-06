Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Motorradfahrer gestürzt

Lippstadt (ots)

Zu einem Unfall ist es am Sonntag, gegen 20:05 Uhr, an der Kreuzung der Berliner Straße mit der Bökenförder Straße gekommen. Ein 35-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der Berliner Straße in Richtung Erwitte. Beim Abbiegen war er offensichtlich zu schnell und kam beim Bremsen zu Fall. Der Lippstädter musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell