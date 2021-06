Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Beamer entwendet

Werl (ots)

An der Steinerbrücke ist am Sonntag in der Zeit zwischen 02:15 Uhr und 12:15 Uhr ein Beamer entwendet worden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte und schraubten den dort angebrachten Beamer von der Decke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (wo)

