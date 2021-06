Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an mehreren PKW

Remagen (ots)

Am 10.06.2021 und 13.06.2021 kam es in der Ortslage Remagen im Bereich der Grabenstraße zu Sachbeschädigungen an mehreren dort geparkten PKW. Die Fahrzeuge wurden mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes zerkratzt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Remagen um sachdienliche Hinweise durch Tatzeugen.

