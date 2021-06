Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Schuppens

Rieden (ots)

Am Morgen des 15.06.2021, 05.01 Uhr wurde die Polizei Mayen über einen Brand eines Schuppens an der K 19 im Bereich Riedener Mühlen informiert. Hier brannte am Gelände einer Klinik ein Schuppen, in dem Heu und Stroh zur Versorgung der dortigen Tiere eingelagert war. Durch Einsatz der Feuerwehren aus Rieden und Volkesfeld gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen und einen Anhänger und Abfallcontainer aus dem unmittelbaren Brandbereich zu bergen. Der Schuppen brannte nieder. Die Brandursache ist noch nicht aufgeklärt. Die Polizei Mayen bittet unter 02651/801-0 um Hinweise über verdächtige Feststellungen, da der Brandort von der K 19 aus gut einsehbar ist.

