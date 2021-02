Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Nettoparkplatz in Alfeld

Hildesheim (ots)

Am Montag, den 15.02.2021 zwischen 07:40 - 08:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 42 jähriger Alfelder parkte seinen Pkw, VW Touran, ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz neben dem Einkaufswagenunterstand. Als er nach seinem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er, dass das hintere, linke Scheinwerferglas beschädigt war. Vermutlich wurde der Schaden durch einen Einkaufswagen verursacht. Der Verursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne seiner gesetzlichen Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

