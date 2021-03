Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 bei Geisingen, Lkrs Tuttlingen) Mercedes prallt ins Audi-Heck 4.3.21, 21.30 Uhr

Geisingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend auf der A81 zwischen Geisingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim sind zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Zu dem Unfall auf der Fahrspur in Richtung Stuttgart kam es, weil ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes mit deutlich höherer Geschwindigkeit als der Audi unterwegs war und dann in das Heck des Audi prallte. Beide Autos sind danach ins Schleudern geraten. Der Mercedes kam erst an einer Böschung zum Stehen, die 34-jährige Audi-Fahrerin konnte ihr Auto noch auf dem Standstreifen zum Halten bringen. Beide Autofahrer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell