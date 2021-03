Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 18-Jähriger Betrunkener schlägt um sich 4.3.21

Tuttlingen (ots)

Reichlich Alkohol hat ein 18 Jahre junger Mann am Donnerstagabend im Bahnhofsbereich intus. Passanten meldeten gegen 19 Uhr der Polizei, dass ein junger Mann betrunken am Bahnhof randaliere und schon auf das Gleisbett gefallen sei. Zwei 22 und 38 Jahre alten Männer hatten den Betrunken schließlich auf dem Schotterparkplatz festgehalten. Da der junge Mann wild um sich schlug, bekam ein Helfer einen Stoß ins Gesicht, wodurch auch seine Brille kaputtging. Der junge Mann wurde von der Polizei schließlich in Ausnüchterungsgewahrsam genommen. Bei dem Vorfall war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Der 18-Jährige muss nun die entstandenen Kosten übernehmen.

