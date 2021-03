Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Falscher Bankmitarbeiter erbeutet hohen Geldbetrag (02.03.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Am Dienstagnachmittag ist eine 27-jährige Frau von einer angeblichen Bankmitarbeiterin überlistet worden. Die Unbekannte gab Fehlbuchungen auf dem Konto der Geschädigten als Grund ihres Service-Anrufes an und erklärte, dass diese Buchungen mittels TAN-Generator rückgängig gemacht werden können. In der Folge wurde dann vom Konto der Geschädigten ein mittlerer vierstelliger Betrag abgebucht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang dringend davor, persönliche Daten wie Kontoverbindungen, Passwörter oder Personalien am Telefon zu nennen. Legen Sie im Zweifelsfall auf und verständigen Sie die Polizei. Sensibilisieren Sie vor allem lebensältere Personen in Ihrem Familien- oder Bekanntenkreis, da die Betrüger es oft besonders auf diese Personen abgesehen haben.

