Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Mahlspüren, Lkrs. KN) Eingang zur Versorgungsstation beschädigt (23.02/01.03.2021)

Stockach-Mahlspüren (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die im Zeitraum zwischen Dienstag, 23.02., und Montag, 01.03., an der Versorgungsstation der Bodensee-Wasserversorgung in Mahlspüren begangen wurde. Ein unbekannter Täter schlug mit einem vermutlich spitzen Gegenstand zwei Löcher in die Tür und brach eine Holzlatte aus dem dort befindlichen Tor. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 2.500 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell