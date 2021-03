Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkrs. KN) An der Leine geführte Hunde bringen Fahrradfahrerin zu Fall (04.03.2021)

Volkertshausen (ots)

Verletzt wurde eine 55-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr in der Hauptstraße. Die Frau führte ihre beiden Hunde an der linken Hand, während sie mit ihrem Fahrrad unterwegs war. An einer Grundstückseinfahrt wurden die beiden Hunde auf einen anderen Hund aufmerksam und zogen plötzlich vor dem Rad nach rechts. Infolgedessen stürzte die Radfahrerin auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei am Knie. Nach notärztlicher Erstbetreuung wurde die Frau vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad und die beiden Hunde wurden von einer Nachbarin in Obhut genommen.

